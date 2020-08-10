В Челябинске полицейских обвинили в продаже угнанной машины

Машину продали в соседнее государство, утверждает потерпевшая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска обвинила оперативников полиции, что те нашли угнанную у нее машину и продали в Казахстан. Женщина обратилась в прокуратуру и региональное ГУ МВД.

По словам Марии Беспаловой, Nissan Wingroad у нее угнали в 2019 года, после чего она долго добивалась возбуждения уголовного дела. В октябре, рассказывает женщина, участковый сообщил ей, что машина найдена, но затем назвал это ошибкой.

По словам женщины, она продолжала поиски самостоятельно, хотя в полиции ее уверяли, что авто давно разобрали на запчасти. «Но в августе 2020 года машина нашлась в Казахстане, где ее успели трижды перепродать. Первый покупатель прямо сказал, что купил нашу машину у оперов. Еще настораживает, что в полиции нас настойчиво убеждали снизить цену машины, чтобы „не губить“ задержанного и сидящего в СИЗО подозреваемого», — рассказала URA.RU потерпевшая.

Когда женщина обратилась к правоохранителям, ей предложили самостоятельно «заманить» владельца авто в Челябинск. «Следователь сказал, что это другое государство и они не могут там работать», — пояснила URA.RU Беспалова.

Сейчас она написала в прокуратуру и начальнику полицейского главка региона с требованием разобраться в ситуации. «Все данные покупателей продавцов имеются. Машина целая, не разобранная. Имеются ее фото. Новые покупатели выходят на контакт. Готовы дать все сведения», — говорится в заявлении (есть в распоряжении редакции). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже.