Следующее судебное заседание по делу Владимира Васильева состоится осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга завершилось первое заседание по делу Владимира Васильева, который год назад устроил ДТП с двумя погибшими в центре города. Следующее заседание назначено на 8 сентября.

«Он [Васильев] не признает вину в угоне транспортного средства и в нахождении в состоянии алкогольного опьянения, признает только факт ДТП», — рассказал гособвинитель Евгений Коваленко после заседания. По данным следствия, Васильев обвиняется в двух преступлениях: угоне машины и вождении в пьяном виде, повлекшем смерть человека.

После заседания Васильев сказал журналистам, что приносит извинения родственникам погибших в ДТП. Сторона защиты обвиняемого ходатайствовала об изменении ему меры пресечения на домашний арест. По словам гособвинителя, они мотивировали это тем, что Васильев долгое время находится под стражей. Суд отклонил ходатайство.

Суд над Васильевым начался 11 августа, ему предъявлены обвинения за вождение в пьяном виде, повлекшее смерть человека, а также угон автомобиля. Начало процесса откладывалось несколько раз из-за ограничений по коронавирусу.

ДТП произошло 4 августа прошлого года. Васильев, находясь за рулем автомобиля своего знакомого, на большой скорости въехал в стоявшие на перекрестке машине. В результате погибли два человека. Экспертиза показала, что в момент аварии Васильев был трезвым, но позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.