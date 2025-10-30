Полиция прочесывает лес Екатеринбурга в поисках человеческой головы

Не исключено, что голова неизвестной женщины тоже скрывается где-то в лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Силовики прочесывают Юго-Западный лесопарк Екатеринбурга в поисках головы неизвестной женщины, чье тело было найдено ранее. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Тело пролежало в лесу, по предварительным данным, примерно полгода. Голова возле трупа не обнаружена. Судя по всему, она была отчленена от тела каким-то режущим инструментом», — объяснил источник.

Сейчас место ЧП оцеплено, криминалисты выполняют комплекс необходимых работ. Пока ни полиция, ни СКР официально не прокомментировали происшествие.

