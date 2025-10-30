Полиция прочесывает лес Екатеринбурга в поисках человеческой головы
Не исключено, что голова неизвестной женщины тоже скрывается где-то в лесу
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Силовики прочесывают Юго-Западный лесопарк Екатеринбурга в поисках головы неизвестной женщины, чье тело было найдено ранее. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Тело пролежало в лесу, по предварительным данным, примерно полгода. Голова возле трупа не обнаружена. Судя по всему, она была отчленена от тела каким-то режущим инструментом», — объяснил источник.
Сейчас место ЧП оцеплено, криминалисты выполняют комплекс необходимых работ. Пока ни полиция, ни СКР официально не прокомментировали происшествие.
Тело нашли в лесопарке, где любят гулять горожане
Фото: источник URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!