Полиция прочесывает лес Екатеринбурга в поисках человеческой головы

30 октября 2025 в 13:40
Не исключено, что голова неизвестной женщины тоже скрывается где-то в лесу

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Силовики прочесывают Юго-Западный лесопарк Екатеринбурга в поисках головы неизвестной женщины, чье тело было найдено ранее. Об этом URA.RU сообщил источник. 

«Тело пролежало в лесу, по предварительным данным, примерно полгода. Голова возле трупа не обнаружена. Судя по всему, она была отчленена от тела каким-то режущим инструментом», — объяснил источник. 

Сейчас место ЧП оцеплено, криминалисты выполняют комплекс необходимых работ. Пока ни полиция, ни СКР официально не прокомментировали происшествие. 

Тело нашли в лесопарке, где любят гулять горожане

Фото: источник URA.RU

