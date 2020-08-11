Белорусский силовик подал в отставку и поддержал протестующих. «Милиция с народом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Мужчина проработал в милиции 17 лет Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Капитан белорусской милиции Егор Емельянов отказался участвовать в разгоне протестующих против результатов выборов президента РБ и подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал экс-силовик под опубликованной фотографией. На ней — погоны капитана милиции, служебное удостоверение, жетон и благодарность «За проявленную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда».

По словам Емельянова, милиции он отдал 17 лет своей жизни. В комментариях к опубликованному посту подписчики называют милиционера героем и надеются, что его коллеги последуют его примеру.

После прошедших 9 августа президентских выборов, Белоруссию захлестнула волна протестов. Вышедшие на улицу граждане уверены в фальсификации голосов в пользу действующего президента Александра Лукашенко. По данным белорусских СМИ, силовики применяют против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...