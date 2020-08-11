Капитан белорусской милиции Егор Емельянов отказался участвовать в разгоне протестующих против результатов выборов президента РБ и подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
«Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал экс-силовик под опубликованной фотографией. На ней — погоны капитана милиции, служебное удостоверение, жетон и благодарность «За проявленную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда».
По словам Емельянова, милиции он отдал 17 лет своей жизни. В комментариях к опубликованному посту подписчики называют милиционера героем и надеются, что его коллеги последуют его примеру.
После прошедших 9 августа президентских выборов, Белоруссию захлестнула волна протестов. Вышедшие на улицу граждане уверены в фальсификации голосов в пользу действующего президента Александра Лукашенко. По данным белорусских СМИ, силовики применяют против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты.
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