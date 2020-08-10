Украинская церковь открестилась от опального отца Сергия

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не планирует принять под свою юрисдикцию мятежного схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря Свердловской области. Об этом в пресс-службе УПЦ сообщили в ответ на запрос URA.RU.
«Схимонах Сергий не обращался с таким предложением к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Наша церковь не планирует принимать его в свой состав», — сообщили в УПЦ. Ранее эту возможность также отрицал пресс-секретарь схимонаха Всеволод Могучев. Однако источники агентства сообщали, что переход Сергия из Среднеуральского монастыря может произойти еще до конца лета.
Скандал в монастыре разгорелся после того, как Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Церковный суд лишил Сергия священного сана. Также его обвинили в насилии над подростками. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь.
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