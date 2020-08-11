Для пермских ресторанов и кафе снимают часть ограничений

Источник: 12 августа пермским кафе разрешать принимать посетителей в залах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае планируют отменить часть действующих ограничений, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что новые послабления получат заведения общественного питания.

«Планируется разрешить работу кафе и ресторанов не только на летних верандах, но и в помещениях», — сообщил URA.RU инсайдер. При этом требования к безопасности сохранятся — людей должны будут обслуживать в масках и перчатках.

Ожидается, что соответствующее решение примет оперативный штаб по борьбе с инфекцией 12 августа. Представители штаба официально данную информацию не подтверждают, говорят, что до заседания оперштаба какие-либо заявления делать преждевременно.

В начале августа возможность полноценной работы получили пермские косметические салоны, а также организации, оказывающие финансовые услуги. Кроме того, гостиницы Прикамья могут принимать постояльцев, а круизные компании получили возможность организовывать прогулочные рейсы на теплоходах продолжительностью свыше 24 часов.