Для пермских ресторанов и кафе снимают часть ограничений

В Пермском крае планируют отменить часть действующих ограничений, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что новые послабления получат заведения общественного питания.
«Планируется разрешить работу кафе и ресторанов не только на летних верандах, но и в помещениях», — сообщил URA.RU инсайдер. При этом требования к безопасности сохранятся — людей должны будут обслуживать в масках и перчатках.
Ожидается, что соответствующее решение примет оперативный штаб по борьбе с инфекцией 12 августа. Представители штаба официально данную информацию не подтверждают, говорят, что до заседания оперштаба какие-либо заявления делать преждевременно.
В начале августа возможность полноценной работы получили пермские косметические салоны, а также организации, оказывающие финансовые услуги. Кроме того, гостиницы Прикамья могут принимать постояльцев, а круизные компании получили возможность организовывать прогулочные рейсы на теплоходах продолжительностью свыше 24 часов.
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