В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами. ВИДЕО

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Задержанные заявили, что они из России, а в Белоруссию прилетели на отдых Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России.

Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями. Другой также утверждает, что в Белоруссии он находится на отдыхе. Третий мужчина перечисляет все свои судимости. Примечательно, что у многих задержанных на теле имеются татуировки свастик и гербов третьего рейха.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались после опубликования официальных экзитполов прошедших выборов, по которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% всех голосов. По информации RT, белорусские силовики применяли против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что за беспорядками в стране стоят граждане других государств. Наряду с Чехией и Польшей он обвинил в возможных провокациях и Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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