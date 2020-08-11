Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России.
Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями. Другой также утверждает, что в Белоруссии он находится на отдыхе. Третий мужчина перечисляет все свои судимости. Примечательно, что у многих задержанных на теле имеются татуировки свастик и гербов третьего рейха.
Массовые беспорядки в Белоруссии начались после опубликования официальных экзитполов прошедших выборов, по которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% всех голосов. По информации RT, белорусские силовики применяли против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что за беспорядками в стране стоят граждане других государств. Наряду с Чехией и Польшей он обвинил в возможных провокациях и Россию.
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