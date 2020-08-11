Сотрудники силовых ведомств Белоруссии не перейдут на сторону людей, которые выступают против результатов выборов президента республики. Поэтому протестующим стоит изменить тактику, заявил белорусский певец Макс Корж.
«Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту „победу со дня на день“, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально», — заявил Корж на своей странице в Instagram.
По мнению певца, протестующие в глазах силовиков выглядят теми людьми, на которых их «натаскивали» годами. Поэтому людям следует сменить тактику, чтобы избежать новых погибших. «Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. Сегодня будут только трупы», — добавил он.