Макс Корж обратился к протестующим в Минске. «Пацаны, вы победили. Сегодня будут только трупы»

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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
В Белоруссии третий день проходят акции протеста Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии не перейдут на сторону людей, которые выступают против результатов выборов президента республики. Поэтому протестующим стоит изменить тактику, заявил белорусский певец Макс Корж.

«Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту „победу со дня на день“, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально», — заявил Корж на своей странице в Instagram.

По мнению певца, протестующие в глазах силовиков выглядят теми людьми, на которых их «натаскивали» годами. Поэтому людям следует сменить тактику, чтобы избежать новых погибших. «Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. Сегодня будут только трупы», — добавил он.

Между тем, в Минске начались очередные акции протеста против действующей власти. В настоящее время сообщается о массовых задержаниях у станции метро Пушкинская.

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Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите сегодняшнии? движ. ( я говорю только про сегодняшнии? день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которои? вам пишут в телеге на данныи? момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людеи? не переходят. Сеи?час в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуи?те от своих лидеров других решении?. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забываи?те чьи вы правнуки. Передаваи?те всем.

Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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