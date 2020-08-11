11 августа 2020
10 августа 2020
09 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 12 августа. Компании задолжали более 130 млн рублей, из-за ДТП на объездной Тюмени парализовало движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюмень. Пробка на Ялуторовском тракте, пробка
Движение по объездной Тюмени было заблокировано из-за ДТП Фото: Марина Шарапова © URA.RU

Предприятия области задолжали работникам — вандалы выводят из строя дорожные камеры — тюменцы накопили долги на 29 млрд — на объездной дороге в Тюмени произошло смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Тюменские компании задолжали работникам свыше 130 млн рублей

  • Прокуратура региона подсчитала, что 23 предприятия области задолжали сотрудникам более 130 млн рублей. Половина суммы долга приходится на 15 крупных тюменских компаний. Все они проходят различные процедуры банкротства.

В Тюмени неизвестные портят дорожные камеры

Водитель тягача заблокировал движение по тюменской объездной

Тюменцы накопили долгов на 29 млрд рублей

  • Общая сумма долгов жителей области составила около 29 миллиардов рублей. Граждане не оплачивают административные штрафы, кредиты и коммунальные платежи. По информации судебных приставов самые большие долги имеют юридические лица.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...