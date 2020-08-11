Движение по объездной Тюмени было заблокировано из-за ДТП Фото: Марина Шарапова © URA.RU

Предприятия области задолжали работникам — вандалы выводят из строя дорожные камеры — тюменцы накопили долги на 29 млрд — на объездной дороге в Тюмени произошло смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Тюменские компании задолжали работникам свыше 130 млн рублей

Прокуратура региона подсчитала, что 23 предприятия области задолжали сотрудникам более 130 млн рублей. Половина суммы долга приходится на 15 крупных тюменских компаний. Все они проходят различные процедуры банкротства.

В Тюмени неизвестные портят дорожные камеры

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда группа неизвестных выводит из строя камеры видеофиксации скорости и защитные боксы. По информации источников, на дороге действует организованная группа людей.

Водитель тягача заблокировал движение по тюменской объездной

Пьяный водитель грузовика устроил смертельное ДТП на объездной дороге в Тюмени. Он врезался в отбойник, из-за чего пассажир вылетел через лобовое стекло и получил травмы несовместимые с жизнью. Из-за автоаварии на несколько часов трасса была полностью перекрыта.

Тюменцы накопили долгов на 29 млрд рублей

Общая сумма долгов жителей области составила около 29 миллиардов рублей. Граждане не оплачивают административные штрафы, кредиты и коммунальные платежи. По информации судебных приставов самые большие долги имеют юридические лица.