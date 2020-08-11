Движение по объездной Тюмени было заблокировано из-за ДТП
Предприятия области задолжали работникам — вандалы выводят из строя дорожные камеры — тюменцы накопили долги на 29 млрд — на объездной дороге в Тюмени произошло смертельное ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:
Тюменские компании задолжали работникам свыше 130 млн рублей
- Прокуратура региона подсчитала, что 23 предприятия области задолжали сотрудникам более 130 млн рублей. Половина суммы долга приходится на 15 крупных тюменских компаний. Все они проходят различные процедуры банкротства.
В Тюмени неизвестные портят дорожные камеры
- На трассе Тюмень — Нижняя Тавда группа неизвестных выводит из строя камеры видеофиксации скорости и защитные боксы. По информации источников, на дороге действует организованная группа людей.
Водитель тягача заблокировал движение по тюменской объездной
- Пьяный водитель грузовика устроил смертельное ДТП на объездной дороге в Тюмени. Он врезался в отбойник, из-за чего пассажир вылетел через лобовое стекло и получил травмы несовместимые с жизнью. Из-за автоаварии на несколько часов трасса была полностью перекрыта.
Тюменцы накопили долгов на 29 млрд рублей
- Общая сумма долгов жителей области составила около 29 миллиардов рублей. Граждане не оплачивают административные штрафы, кредиты и коммунальные платежи. По информации судебных приставов самые большие долги имеют юридические лица.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «