В ДТП на улице Федюнинского в Тюмени погиб мужчина из Абатского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени образовалась многокилометровая пробка из-за серьезного ДТП: большегруз полностью перекрыл часть объездной дороги в районе улицы Федюнинского. Об этом URA.RU рассказали в областной ГИБДД. Там уточнили, что в аварии погиб пассажир фуры, который вылетел через лобовое стекло. Водитель грузовика был пьян.

«По предварительным данным, водитель фуры подобрал случайного пассажира в Абатском районе. На протяжении всей дороги до Тюмени они употребляли алкогольные напитки. В районе улицы Федюнинского водитель фуры допустил столкновение с отбойником. При аварии пассажир вылетел через лобовое стекло и скончался спустя некоторое время в машине скорой помощи», — пояснили агентству в региональной госавтоинспеции.

Там уточнили, что у водителя было установлено состояние алгольного опьянения. Мужчине, который управлял фурой 56 лет. В ближайшее время большегруз обещали убрать с дороги.

На Федюнинского из-за ДТП образовался многокилометровый затор Алексей Сидельников