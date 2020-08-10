В Тюмени образовалась многокилометровая пробка из-за серьезного ДТП: большегруз полностью перекрыл часть объездной дороги в районе улицы Федюнинского. Об этом URA.RU рассказали в областной ГИБДД. Там уточнили, что в аварии погиб пассажир фуры, который вылетел через лобовое стекло. Водитель грузовика был пьян.
«По предварительным данным, водитель фуры подобрал случайного пассажира в Абатском районе. На протяжении всей дороги до Тюмени они употребляли алкогольные напитки. В районе улицы Федюнинского водитель фуры допустил столкновение с отбойником. При аварии пассажир вылетел через лобовое стекло и скончался спустя некоторое время в машине скорой помощи», — пояснили агентству в региональной госавтоинспеции.
Там уточнили, что у водителя было установлено состояние алгольного опьянения. Мужчине, который управлял фурой 56 лет. В ближайшее время большегруз обещали убрать с дороги.
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