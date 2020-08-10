В Тюмени банда неизвестных портит камеры фиксации скорости

Неизвестные испортили все оборудование на трассе Тюмень — Нижняя Тавда Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские водители испортили несколько камер фиксации скорости и защитных боксов к ним на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Сообщения об этом URA.RU подтвердили в областной госавтоинспеции. По информации инсайдера агентства, это дело рук одних и тех же людей.

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что в городе появилась целая организованная группа людей, которая целенаправленно находит и портит оборудование на дорогах. «Эти люди крепко обижены на ГИБДД из-за штрафов и считают своим долгом „отомстить“ именно таким образом, через порчу камер видеонаблюдения и другого оборудования. Несколько раз они вступали в прямые конфликты с операторами нестационарных камер, пару раз даже до драки доходило», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности. По его словам, задержать этих людей пока не смогли.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области корреспонденту URA.RU рассказали, что неизвестные закрасили краской три вандально-защитных комплекса, в которых в дальнейшем разместят камеры для контроля-фиксации скорости. Все они находятся на трассе по направлению Тюмень-Нижняя Тавда. Еще один такой комплекс был испорчен в другом конце города.

Там также уточнили, что за установку камер и боксов отвечает ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог». Получить оперативный комментарий ведомства URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.