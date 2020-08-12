В России снова растет число новых случаев коронавируса

Коронавирус за минувшие сутки выявили у 5 102 россиян, это больше, чем днем ранее. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«В России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее было 4945 случаев, пишет «Утро.ру». Из больниц за последние сутки выписали 7 123 пациента. 129 россиян скончались от инфекции.
Больше всего заболевших выявлено в Москве — 689 человек. На втором месте по заболеваемости находится Свердловская область (+ 167). Третью строчку занимает Санкт-Петербург (+161).
В других регионах УрФО наблюдается следующая статистика: в ХМАО выявили 117 человек с коронавирусом, в ЯНАО и Челябинской области — по 88. Также COVID-19 выявили у 68 пациента в Пермском крае и у 64 в Тюменской области. Меньше всего на Урале новых зараженных в Курганской области (+18).
Всего с начала эпидемии в России зафиксирован 902 701 случай коронавируса. Выздоровели 710 298 человек, скончалось 15 260 пациентов с COVID-19.
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