В ЯНАО из-за коронавируса закрыли правительственную гостиницу

В гостинице «Юрибей» COVID подтвердился у уборщицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главная гостиница ЯНАО «Юрибей» в Салехарде закрыта на карантин по коронавирусу. По информации URA.RU, из отеля уже выселили всех постояльцев, новых заселять не будут до 24 августа.

«Гостиница закрыта, никого не заселяют, говорят, карантин по коронавирусу на две недели», — передал корреспондент агентства с Салехарде. В столице ЯНАО в настоящее время работают две гостиницы — «Юлана» и «Арктика», в связи с чем возник дефицит мест для заселения приезжих.

В самом «Юрибее» на звонки агентства по указанным на сайте телефонам никто не ответил. Тем не менее, в пресс-службе правительства ЯНАО пояснили: гостиницу закрыли по решению Роспотребнадзора.

«По решению Роспотребнадзора с 10 августа по 24 августа работа „Юрибея“ будет приостановлена, — рассказали в пресс-службе. — Это связано с тем, что у одной из уборщиц при плановом обследовании тест на COVID-19 оказался положительным». Сообщается, что все контактные с заболевшей женщиной сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей, персонал направлен на самоизоляцию, помещения будут полностью продезинфицированы.

Между тем, в округе на минувшей неделе начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу. С 14 августа в Салехарде возобновляется прием пациентов в поликлиниках города, стоматологиях и женских консультациях, а также плановая госпитализация больных по направлениям специалистов при наличии отрицательного теста на COVID.