После пика пандемии в столице ЯНАО открывают поликлиники

У посетителей будет проверяться температура и уточняться цель визита Фото: пресс-служба СОКБ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Салехардская окружная клиническая больница (СОКБ) ЯНАО частично возобновит прием пациентов в своих поликлиниках с 14 августа. Информацию об этом распространила пресс-служба медучреждения.

«С 14 августа начинают работу поликлиники для детей и взрослых, стоматологическая поликлиника, женская консультация, — сообщили представители СОКБ. — Временно не проводится прием специалистами отделения спортивной медицины, врачами-инфекционистами». По информации медиков, посетителям необходимо будет иметь при себе маску, у всех на входе будет бесконтактным способам проверяться температура и уточняться цель визита.

Кроме того, в СОКБ возобновляется оказание плановой медпомощи по направлениям врачей. У всех поступающих на госпитализацию должны быть отрицательные результаты теста на коронавирус.

Таким образом, власти ЯНАО признали, что в Салехарде распространение коронавируса замедлилось — ранее аналогичные послабления коснулись поликлиник в большинстве населенных пунктов округа.

Между тем, на прошлой неделе ЯНАО вышел на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. По решению губернатора Дмитрия Артюхова, в регионе возобновили работу детские сады, торговые залы, автошколы и другие учреждения.

По информации регионального оперативного штаба, 11 августа за сутки в ЯНАО было зарегистрировано 92 новых случая заболевания COVID-19, из них 13 — в Салехарде. Всего с начала пандемии в регионе заболело более 12 тысяч человек, полностью вылечились 11 тысяч пациентов.