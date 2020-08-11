На мегапроекте губернатора ЯНАО завершили основные работы

Конструкции моста соединили берега Пура Фото: сайт правительства ЯНАО

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Строители моста через реку Пур в ЯНАО, который называют одним из главных проектов губернатора Дмитрия Артюхова, завершили решающий этап работ. По информации пресс-службы правительства ЯНАО, мостростроители полностью собрали конструкцию пролетов сооружения.

«Рабочие установили на опоры полностью собранное пролетное строение и заварили последний, так называемый „золотой“ шов, — сообщили в пресс-службе. — Кроме того, строители выполнили отсыпку подходов к будущему мосту». В настоящее время проводится асфальтирование подъездных путей.

На самом мосте в настоящее время проводится гидроизоляция, монтируются карнизные блоки, водоотводные люки и цоколи. После этого будут собраны ограждения, уложен асфальт, установлено освещение.

Движение по мосту будет открыто до конца года, после чего проблема непрерывного транспортного сообщения будет решена. К этому времени сооружение должно получить дорожные знаки и разметку.

Длина нового моста составит более километра, а с подходами и насыпью — почти 1700 метров. Название «Пуровский мост» выбрали сами ямальцы в ходе открытого электронного голосования.

Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура ЯНА выявила нарушения при строительстве моста. Как оказалось, мост был спроектирован в 2016 году, расчетный объем строительных работ предполагал меньший объем воспроизведения рыбы в реке.

Несмотря на корректировки и увеличение объема работ, заключение Росрыболовства было получено значительно позже. Это дало повод обвинить исполнителей в «подлоге документов».