05 августа 2020
04 августа 2020

Мегапроект губернатора ЯНАО втянули в скандал из-за бюрократии

© Служба новостей «URA.RU»
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Проектировщики вносили коррективы уже в процессе строительства моста через Пур Фото: сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Нарушения, выявленные природоохранной прокуратурой ЯНАО при строительстве моста через Пур, были связаны с корректировкой проекта. Как сообщили URA.RU представители компании-проектировщика АО «Ленпромтранспроект», в 2020 году были внесены дополнения, связанные со строительством пунктов оплаты за проезд, однако новое заключение Росрыболовства было получено только в июле, уже после прокурорской проверки.

«В 2020 году была проведена корректировка проектной документации, увеличился объем строительных работ, а значит потребовалось новое заключение Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству», — сообщили в пресс-службе «Ленпромтранспроекта». В проект добавили пункты для оплаты за проезд по мосту — изначально они проектом не предусматривались.

Поскольку это подразумевает дополнительные строительные работы, потребовалось и новое заключение Нижнеобского территориального управления Росрыболовства об увеличении объема искусственного воспроизводства рыбы. Новое заключение ведомства было получено в июле 2020 года — уже после прокурорской проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что природоохранная прокуратура ЯНАО обнаружила подлог в документации объекта. Возведение моста велось с использованием заключения Нижнеобского управления Росрыболовства, которое «фактически не выдавалось».

Мост через Пур считается одним из главных проектов главы региона Дмитрия Артюхова. Объект, строящийся с 2018 года, обещают сдать уже в этом году — раньше запланированного срока.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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