Мегапроект губернатора ЯНАО втянули в скандал из-за бюрократии

Нарушения, выявленные природоохранной прокуратурой ЯНАО при строительстве моста через Пур, были связаны с корректировкой проекта. Как сообщили URA.RU представители компании-проектировщика АО «Ленпромтранспроект», в 2020 году были внесены дополнения, связанные со строительством пунктов оплаты за проезд, однако новое заключение Росрыболовства было получено только в июле, уже после прокурорской проверки.
«В 2020 году была проведена корректировка проектной документации, увеличился объем строительных работ, а значит потребовалось новое заключение Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству», — сообщили в пресс-службе «Ленпромтранспроекта». В проект добавили пункты для оплаты за проезд по мосту — изначально они проектом не предусматривались.
Поскольку это подразумевает дополнительные строительные работы, потребовалось и новое заключение Нижнеобского территориального управления Росрыболовства об увеличении объема искусственного воспроизводства рыбы. Новое заключение ведомства было получено в июле 2020 года — уже после прокурорской проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что природоохранная прокуратура ЯНАО обнаружила подлог в документации объекта. Возведение моста велось с использованием заключения Нижнеобского управления Росрыболовства, которое «фактически не выдавалось».
Мост через Пур считается одним из главных проектов главы региона Дмитрия Артюхова. Объект, строящийся с 2018 года, обещают сдать уже в этом году — раньше запланированного срока.
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