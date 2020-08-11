Вахтовики обогнали жителей ЯНАО по числу новых случаев COVID

В ЯНАО COVID подтвердился у 88 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники, прибывающие на объекты и месторождения ЯНАО, снова обогнали ямальцев по числу подтвержденных за сутки случаев коронавируса, следует из сообщения окружного оперативного штаба. Из 88 новых случаев 53 — у вахтовиков.

«За сутки выявлено 53 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 3 139)», — сообщили в оперштабе ЯНАО. В населенных пунктах округа 35 новых случаев коронавируса.

Лидерами по заболеваемости остаются крупные города — Новый Уренгой и Ноябрьск: там за минувшие сутки выявлено 9 и 10 случаев соответственно. В Новом Уренгое за весь период было зарегистрировано 3 699 случаев COVID, выздоровело 3318 пациентов.

При этом некоторые работодатели нарушают правила размещения прибывающих вахтовиков. Ранее жители газовой столицы пожаловались на то, что необследованных на коронавирус работников селят в квартирах в жилых домах, что представляет опасность для местного населения.

Между тем, ЯНАО находится сейчас на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В соответствии с решением губернатора Дмитрия Артюхова, в регионе возобновили работу детские сады, торговых центры, автошколы, спортзалы и другие учреждения.