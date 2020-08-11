Вакцину от коронавируса будут распределять через Центр СПИД ЯНАО

Первыми вакцину получат медики, педагоги и ямальцы из групп риска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первым из городов ЯНАО, в который поступит вакцина от коронавируса, станет Ноябрьск. По данным городского окружного оперативного штаба, вакцину привезут в региональный уентр профилактики и борьбы со спидом (Центр СПИД), а уже оттуда будут распределять по медучреждениям.

«Препарат поступит в окружной центр СПИД, откуда в дальнейшем будет распределяться по другим населенным пунктам региона», — информирует оперштаб. Сообщается, что на первом этапе вакцинация будет проводиться среди людей из групп риска, с хроническими заболеваниями легких, а также медиков и педагогов.

О точном количество доз и сроках поставки пока не сообщается, однако, по данным URA.RU речь идет о тысячах доз. В настоящее время этот вопрос прорабатывается федеральными структурами.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель. На начальных этапах сыворотка будет предназначена для медиков, а основное производство будет ориентировано на российский рынок.

По данным оперштаба ЯНАО, за весь период пандемии в регионе было зарегистрирован 12168 случаев коронавируса, вылечился 11 231 пациент. На 12 августа в больницах остается 370 ямальцев, больных COVID, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 88 человек.