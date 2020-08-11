Штормовой ветер сорвал часть крыши в Целинной ЦРБ 7 апреля Фото предоставлено читателем URA.RU

Центральная районная больница (ЦРБ) в селе Целинное Курганской области более четырех месяцев работает без крыши — 7 апреля ее повредил штормовой ветер. В конце июля администрация медучреждения объявляла аукцион на ремонт кровли, однако заявок на участие в нем не поступило.

«Аукцион признан несостоявшимся, так как до окончания подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие», — говорится в протоколе подведения итогов, опубликованном на портале госзакупок. За ремонт крыши администрация больницы была готова заплатить более 7,4 млн рублей. 11 августа объявлены новые торги. Заявки на участие в них принимаются до 19 августа. Стоимость работ не изменилась.

На ситуацию в Целинной ЦРБ отреагировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Поручил срочно начать работы по восстановлению кровли здания больницы в Целинном. К сожалению, по привычке отдельные товарищи без „волшебного пенделя“ по-прежнему свои собственные рабочие обязанности выполнять не хотят», — заявил он 12 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О поврежденной крыше в Целинной ЦРБ URA.RU сообщало в начале апреля. «Под слетевшей крышей располагалось операционное отделение, на потолке имеются небольшие протечки. Операционная была переведена в другое помещение, помещения бывшей операционной на данный момент не используются», — сообщали в начале июня в региональном департаменте здравоохранения.