Соловьев потребовал отпустить бойцов ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Главе Белоруссии Александру Лукашенко нужно отпустить задержанных в конце июля россиян. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.
«Пора Лукашенко вернуть „33 богатырей“ на родину», — написал Соловьев в Telegram. По его словам, россияне находятся в Белоруссии в качестве заложников без причины.
33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнера» и в попытке дестабилизировать обстановку в стране, передает RT. Позднее Украина обратилась к Лукашенко выдать некоторых задержанных Киеву, их подозревают в военных преступлениях на Донбассе. То, что ряд бойцов действительно воевали на Украине подтвердил URA.RU писатель Захар Прилепин, заявив, что среди задержанных есть его бывшие подчиненные.
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