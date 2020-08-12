Соловьев потребовал отпустить бойцов ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Задержанных россиян держат в Белоруссии без причины, считает Владимир Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Главе Белоруссии Александру Лукашенко нужно отпустить задержанных в конце июля россиян. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

«Пора Лукашенко вернуть „33 богатырей“ на родину», — написал Соловьев в Telegram. По его словам, россияне находятся в Белоруссии в качестве заложников без причины.

33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнера» и в попытке дестабилизировать обстановку в стране, передает RT. Позднее Украина обратилась к Лукашенко выдать некоторых задержанных Киеву, их подозревают в военных преступлениях на Донбассе. То, что ряд бойцов действительно воевали на Украине подтвердил URA.RU писатель Захар Прилепин, заявив, что среди задержанных есть его бывшие подчиненные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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