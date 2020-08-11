С 12 августа в Пермском крае возобновляют свою работу плавательные бассейны Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае возобновляют свою работу бассейны, бани, кафе и рестораны. Об этом 12 августа сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом работа фудкортов остается под запретом, а бани могут открыться только те, которые работают при бассейнах.

«Предлагается разрешить деятельность организаций общественного питания за исключением расположенных в зоне фудкортов ТЦ и ТРК. […] Предлагается разрешить работу плавательных бассейнов», — рассказала сказала и. о. замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян. Она отметила, что при этом в кафе и ресторанах сохраняется запрет на проведение банкетов, а также должны быть закрыты детские игровые и танцевальные зоны.

Отдельно члены оперштаба остановились на работе бань и саун. Предполагается, что они смогут возобновить свою работу лишь в том случае, если находятся при плавательных бассейнах. «Открывая в целом бани и сауны мы рискуем попасть в ситуацию переуплотнения, когда банкеты и различные праздники отмечают [там]», — пояснил глава управления Роспотребнадзора по региону Виталий Костарев.

Ожидается, что указ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подпишет 12 августа и, соответственно, данные решения начнут действовать уже с сегодняшнего дня. За минувшие сутки в регионе было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в крае COVID-19 подтвержден у 6705 жителей.