Советско-российский дирижер и скрипач Валерий Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, полученным от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Артист заявил, что ему стыдно носить награду. Об этом Спиваков написал в открытом письме Лукашенко.
«На вашем „празднике“ царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости. Я вынужден отказаться от ордена. Мне стыдно его носить», — приводит выдержку из письма Спивакова «Коммерсант». Режиссер напомнил, что Лукашенко создал для народа Белоруссии жизнь, несовместимую с гуманизмом и демократией.
Валерий Спиваков также заявил, что его сердце бьется в унисон с народом Белоруссии, который мирно выходит на улицы и требует соблюдать базовые права человека. Режиссер подчеркнул, что люди рождаются для любви, а не для унижения и издевательств. Он добавил, что «черная сила» Лукашенко является его огромной слабостью.
Лукашенко наградил Валерия Спивакова орденом Франциска Скорины в 2014 году. Режиссер получил его за заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления результатов выборов президента республики, напоминает RT. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%. При этом по данным независимых экзитполов, Тихановская набрала около 80%, позднее ей пришлось покинуть страну вместе с детьми. Полиция и ОМОН жестоко пресекают протесты, избивая граждан и открывая по ним огонь. Несколько человек силовики убили. В ближайшие дни министры иностранных дел стран Европы проведут совещание, на котором обсудят действия в отношении белорусских властей.
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