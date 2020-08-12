Стрелков предупредил о подготовке штурма в Донбассе

Украинские военные укрепляют свои позиции на линии соприкосновения с ополченцами на Донбассе, что говорит об их скором наступлении. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Собеседник агентства, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что сейчас украинские военные не ведут огонь по ополченцам. Однако, по словам Стрелкова, они нарушают договоренности, улучшая свои оборонительные позиции. «Исходя из военной теории, лучшая оборона — это наступление. Но наступление тоже всегда инженерно готовится, и обычно перед наступлением укрепляются позиции, сооружаются дополнительные укрепления. То есть действия украинских военных показывает, что перемирие они рассматривают как временное», — объяснил URA.RU Стрелков.
Экс-министр обороны ДНР прогнозирует, что наступление украинских войск на самопровозглашенные республики может начаться осенью. «Я полагаю, что речь идет об осени. Хотя, если они сочтут для себя выгодным, или ситуация резко изменится… Сейчас не XVIII век, и не XIX, войска можно сосредоточить очень быстро», — заключил Стрелков.
С 27 июля на территории Донбасса действует режим всеобъемлющего прекращения огня, напоминает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы, передает RT.
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