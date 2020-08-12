Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

О развитии онкологии может свидетельствовать повышенное содержание кальция в крови. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология», — сказал Мясников. Он объяснил, что стоит обратить внимание на цифры. В первом случае этот показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр, тогда как для рака характерны более высокие цифры. Однако, как отметил врач, такие значения могут быть связаны и с другими заболеваниями. Чтобы отбросить сомнения, надо сдать анализы на гормоны паращитовидной железы, посоветовал врач.
Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что риск развития рака кожи возрастает на 80%, если в детстве ребенок получил несколько солнечных ожогов кожи. Он уточнил, что есть два типа солнечных лучей, которые наносят вред коже. Разрушение на уровне ДНК и возникновение злокачественных опухолей чаще всего происходит из-за попадания на кожу детей UVA-лучей.
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