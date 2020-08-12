Оценена возможность выплаты пенсионерам 50 тысяч за крепкий брак

Для получения денег супруги должны направить заявление в местные органы социальной защиты Фото: Илья Московец © URA.RU

Введение выплаты для семейных пар, которые проживают 50 лет в браке, в некоторых регионах РФ является хорошим начинанием. Однако внедрить это пособие на всю страну будет достаточно тяжело, считает первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ, юрист Артем Кирьянов.

По его словам, средства могут понадобиться для других социальных нужд. Например, на лечение больных детей или создание инфраструктуры для пенсионеров. Именно поэтому подобную выплату необходимо обосновать экономически. «Если общественность вместе с министерством финансов решит, что федеральный бюджет сможет себе это позволить, тогда, конечно, это будет принято», — процитировал юриста «ПолитЭксперт».

Ранее председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев рассказал о том, что в некоторых регионах России к юбилею совместной жизни можно получить более 50 тысяч рублей. По его словам, в Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей.

В начале июля губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил жителям, что они смогут претендовать на солидную социальную выплату от региона, если прожили в браке более 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.

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