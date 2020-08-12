В Курганской области ослабили карантин

В регионе можно посещать кафе, рестораны, кинотеатры, бани и сауны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 13 августа разрешена работа бань и саун. Об ослаблении карантина сообщил замгубернатора по социальной политике Владимир Архипов.

«Разрешить с 13 августа 2020 года работу бань и саун с обязательным проведением в полном объеме санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в решении курганского операштаба. Сутками ранее в регионе подтвердились 17 новых случаев заражения COVID-19. Из-за этого коэффициент распространения инфекции превысил 0,8, что затруднило переход области на новый этап снятия ограничений.

С начала эпидемии в Курганской области выявлено 2558 заболевших. Из них: 2052 человека выздоровело, девять человек скончались. Власти Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.