11 августа 2020
10 августа 2020

Курганская область теряет шансы на ослабление карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, фельдшер на вызове, скорая медицинская помощь, фельдшер
Всего в регионе обнаружили 2558 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 августа подтвердились 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Из-за того, что коэффициент распространения инфекции превысил 0,8, область не может перейти на новый этап снятия ограничений.

«На 12 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Десять заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Сафакулевском, Щучанском, Куртамышском и Варгашинском районах.

Пять дней подряд коэффициент распространения инфекции в регионе был ниже 0,8, что давало право области перейти на второй этап снятия ограничений, но 12 августа он равнялся 0,84. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии всего в регионе был выявлено 2558 заболевших. Из них: 2052 человека выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

Власти Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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