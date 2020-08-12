Пригожин осудил дирижера Спивакова за отказ от ордена Лукашенко

По словам Пригожина, не стоит отказываться от орденов из-за нестандартной ситуации, которая происходит в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин осудил поступок дирижера Владимира Спивакова, который отказался принимать орден от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом продюсер заявил журналистам.

По его словам, не стоит отказываться от орденов из-за нестандартной ситуации, которая происходит в Белоруссии. «Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», — цитирует «Национальная служба новостей» Пригожина. Продюсер рассказал, что он солидарен с народом Белоруссии.

Владимир Спиваков написал в открытом письме Лукашенко, что ему стыдно носить орден Франциска Скорины, полученный от главы Белоруссии. Спиваков также заявил, что его сердце бьется в унисон с народом Белоруссии, который мирно выходит на улицы и требует соблюдать права человека.

Массовые протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов выборов президента, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, пишут «Дни.ру».

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