Ведущие госканалов Белоруссии массово увольняются

Ведущие покидают телеканалы СТВ и «Беларусь-1» и Первое белорусское радио Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Известные телеведущие Белоруссии увольняются с главных государственных каналов и радиостанций страны. Недовольство журналистов вызывает реакция властей на проходящие в республике протесты.

О завершении работы на канале «Беларусь-1» объявил ведущий Евгений Перлин. «Что стало с моей Беларусью?.. Я решил, что мой сегодняшний эфир на „Беларусь-1“ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал он на своей странице в Facebook.

Ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко также сообщил о своем уходе с канала. «Я ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Белоруссии», — рассказал Бурко в Instagram. По его словам, для него было шоком применение солдат и военной техники против белорусского народа.

Корреспондент и ведущий белорусского Агентства теленовостей Сергей Козлович заявил, что прекращает работу в АТН. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Ведущие уходят также с канала СТВ и с Первого белорусского радио. В общей сложности государственные эфиры с 11 августа покинули уже девять человек.

Протесты и столкновения с силовиками начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. Оппозиция не признает эти результаты. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки и сжигают свою военную форму в знак протеста против силового подавления митингов в Минске.

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