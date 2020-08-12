Спецназовцы на видео отрекаются от службы в спецназе и уничтожают свою форму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки и сжигают свою военную форму. Они делают это в знак протеста против силового подавления митингов в Минске. Соответствующие видео военные загружают в Instagram.

«Я не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить всегда ее дома», — рассказал спецназовец Евгений Новицкий на видео, выбрасывая форму. Военный Артем Белинович заявил, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет».

Другие военные не просто выбрасывают знаки отличия, но и сжигают их на видео. «Я никогда не думал, что это произойдет, но я с радостью это все (форму — прим. ред.) уничтожу. Зря я служил [в спецназе Белоруссии]!», — говорит спецназовец на видео, сжигая свою форму.

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, передает «Утро.ру».

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