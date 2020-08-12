Белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки и сжигают свою военную форму. Они делают это в знак протеста против силового подавления митингов в Минске. Соответствующие видео военные загружают в Instagram.
«Я не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить всегда ее дома», — рассказал спецназовец Евгений Новицкий на видео, выбрасывая форму. Военный Артем Белинович заявил, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет».
Другие военные не просто выбрасывают знаки отличия, но и сжигают их на видео. «Я никогда не думал, что это произойдет, но я с радостью это все (форму — прим. ред.) уничтожу. Зря я служил [в спецназе Белоруссии]!», — говорит спецназовец на видео, сжигая свою форму.