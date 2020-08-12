12 августа 2020

Белорусские спецназовцы жгут и выбрасывают свою форму в мусор. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебные приставы опечатывают БЦ
Спецназовцы на видео отрекаются от службы в спецназе и уничтожают свою форму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки и сжигают свою военную форму. Они делают это в знак протеста против силового подавления митингов в Минске. Соответствующие видео военные загружают в Instagram.

«Я не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить всегда ее дома», — рассказал спецназовец Евгений Новицкий на видео, выбрасывая форму. Военный Артем Белинович заявил, что «белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет».

Другие военные не просто выбрасывают знаки отличия, но и сжигают их на видео. «Я никогда не думал, что это произойдет, но я с радостью это все (форму — прим. ред.) уничтожу. Зря я служил [в спецназе Белоруссии]!», — говорит спецназовец на видео, сжигая свою форму.

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, передает «Утро.ру».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

????Горжусь тобой мой родной Брат! . ????После ночи на баррикадах........ . ????После того что творится по всей стране..... . ????Эта власть теперь обречена! . ????Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

Публикация от Евгений Новицкий (@novitski_evgen)

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...