В Челябинской области упала заболеваемость коронавирусом

В больницы постепенно возвращаются обычные пациенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 13 августа, за сутки произошло 83 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было выявлено 86 заражений, в целом заболеваемость снижается на протяжении двух последних недель.

«Всего с начала пандемии зафиксировано 13 060 случаев заражения, сейчас дома и в стационарах лечатся 3663 южноуральца, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За сутки умерли три пациентки в возрасте от 61 года до 82 года, заразившихся коронавирусом. Непосредственной причиной смерти ковидная пневмония стала для одной из них». Выздоровели за сутки 92 человека, с начала пандемии — 9 060 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Большая часть ограничений уже не действует. Губернатор Алексей Текслер уже сообщил, что 1 сентября школы Южного Урала будут работать в очном режиме, а не на дистанте. О готовности возобновить очное обучение также заявили в большинстве челябинских вузов.