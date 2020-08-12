12 августа 2020
11 августа 2020

В Челябинской области упала заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, роддом, врач, перинатальный центр, медик, семенов юрий
В больницы постепенно возвращаются обычные пациенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 13 августа, за сутки произошло 83 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было выявлено 86 заражений, в целом заболеваемость снижается на протяжении двух последних недель.

«Всего с начала пандемии зафиксировано 13 060 случаев заражения, сейчас дома и в стационарах лечатся 3663 южноуральца, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За сутки умерли три пациентки в возрасте от 61 года до 82 года, заразившихся коронавирусом. Непосредственной причиной смерти ковидная пневмония стала для одной из них». Выздоровели за сутки 92 человека, с начала пандемии — 9 060 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Большая часть ограничений уже не действует. Губернатор Алексей Текслер уже сообщил, что 1 сентября школы Южного Урала будут работать в очном режиме, а не на дистанте. О готовности возобновить очное обучение также заявили в большинстве челябинских вузов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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