18:17 19 октября 2017 0

Гребенев обвинялся в получении подарков за выделенную инвалидам землю Фото: rio-serov.ucoz.ru

Суд Серова решил полностью оправдать бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа Александра Гребенева, а также его подельника Станислава Исупова.

«Дождемся получения мотивировочного решения и после того станет понятно, будет ли опротестовываться приговор», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Силовики Серова, арестовывавшие чиновника и проводившие расследование, находятся в шоковом состоянии, так как были уверены в обвинительном приговоре. Тем более что есть судебные решения по абсолютно аналогичным делам из других регионов, где чиновники получали большие сроки. Силовики считают, что в суде принято политическое решение.

Ранее «URA.RU» сообщало об аресте Гребенева и возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Он обвинялся в том, что разработал схему: выделял инвалидам положенную им по закону землю, а за это получал скромную благодарность (например, обед или бутылку алкоголя), реже — деньги (суммы были от 5 до 20 тысяч рублей).

Решение приняла судья серовского суда Ирина Воронкова. До нее дело было у судьи Юлии Бровиной, но она взяла самоотвод.