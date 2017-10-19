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19 октября 2017
18 октября 2017
18:17  19 октября 2017 0

На Урале оправдали чиновника, которого обвиняли в аферах с землей для инвалидов

Гребенев обвинялся в получении подарков за выделенную инвалидам землюФото: rio-serov.ucoz.ru

Суд Серова решил полностью оправдать бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа Александра Гребенева, а также его подельника Станислава Исупова.

«Дождемся получения мотивировочного решения и после того станет понятно, будет ли опротестовываться приговор», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Силовики Серова, арестовывавшие чиновника и проводившие расследование, находятся в шоковом состоянии, так как были уверены в обвинительном приговоре. Тем более что есть судебные решения по абсолютно аналогичным делам из других регионов, где чиновники получали большие сроки. Силовики считают, что в суде принято политическое решение.

Ранее «URA.RU» сообщало об аресте Гребенева и возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Он обвинялся в том, что разработал схему: выделял инвалидам положенную им по закону землю, а за это получал скромную благодарность (например, обед или бутылку алкоголя), реже — деньги (суммы были от 5 до 20 тысяч рублей).

Решение приняла судья серовского суда Ирина Воронкова. До нее дело было у судьи Юлии Бровиной, но она взяла самоотвод.

Александр Лукманов
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