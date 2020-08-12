Из курганской колонии, где назревал бунт, уволился персонал

Из исправительной колонии № 2 под Курганом планирует уволиться врач медсанчасти, где работал осужденный, из-за которого назревал бунт. Об этом URA.RU стало известно от источников знакомых с ситуацией.
«В колонии на просвете начальник больницы ушел в отпуск с последующим увольнением. И еще какой-то начальник уволен. Проверка продолжается», — уточнил инсайдер.
По данным других источников из числа приближенных к колонии, кадровые перестановки последовали после проверок. Проверяющие выезжали в ИК №2 после публикации «В курганской колонии назревает бунт из-за зэка. Он живет лучше других». В статье указывалось, что осужденный Евгений Агеев живет в отдельной камере, а не в бараке, при этом подчеркивает свое привилегированное положение.
Также в разговоре с журналистом URA.RU один из источников рассказал, что Агеев числился в медсанчасти, носил белый халат. Предлагал купить справки за 5000 рублей.
В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что проверки в учреждениях проводятся в соответствии с графиками надзорных ведомств. Результаты внутренних проверок не подлежат распространению. Что касается части порядка прохождения службы (прием, перемещение, увольнение) информация «не подлежит комментированию со стороны территориального органа ФСИН».
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