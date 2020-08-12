Власти озвучили причины, не позволяющие снять карантин в ХМАО

Количество заболевших падает, но в двух крупнейших городах региона ситуация с заболевшими почти не меняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки коронавирус диагностировали у 108 жителей региона. Это снизило коэффициент распространения инфекции (Rt) до 0,78, что соответствует показателям второго этапа снятия карантинных ограничений. Но для этого Rt ниже 0,8 должен продержаться еще минимум неделю. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 96 случаях. По 12 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Из-за колебаний уровня Rt (то выше, то ниже 0,8), власти ХМАО не могут начать процесс послабления карантинных мер. Несмотря на общее падение числа заболевших, два крупнейших города региона третий день показывают стабильные цифры, что в случае с COVID-19 является отрицательным показателем. Общая статистика по муниципальным образованиям выглядит так:

Нижневартовск — 30;

Сургут — 22;

Ханты-Мансийск — 7;

Нягань — 7;

Радужный — 7;

Нефтеюганский район — 5;

Кондинский район — 5;

Советский район — 4;

Покачи — 4;

Лангепас — 3;

Нефтеюганск — 3;

Сургутский район — 3;

Когалым — 2;

Мегион — 2;

Белоярский район — 1;

Югорск — 1;

Нижневартовский район — 1;

Октябрьский район — 1.

Всего: 108

По данным департамента здравоохранения, на сегодняшний день состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое, а 37 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 145 человек (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть вузы, учреждения культуры и стоматологии.