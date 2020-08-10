Роспотребнадзор запросил разрешение на снятие карантина в ХМАО

Существенные послабления карантина в ХМАО могут настать уже на следующей неделе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть ВУЗы, учреждения культуры и стоматологии. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала замруководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Очень надеемся, что документ о переходе Югры на второй этап снятия ограничений, направленный на имя главного санитарного врача Российской Федерации, будет оценен в ближайшей перспективе», — сообщила Кудрявцева.

По официальной статистике, тенденция на снижение новых случаев заражения зафиксирована в подавляющем большинстве муниципальных образований. Ориентировочная дата, когда регион будет готов к переходу на второй этап снятия карантинных мер — 17 августа. При этом Кудрявцева обратила внимание, что принятые ранее послабления карантинных мероприятий показали, что вслед за этим «население демонстрирует потерю бдительности». Среди новых заболевших все больше людей, которые не соблюдали масочный режим.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО именно с этого числа откроются фитнес-центры, а также кафе и рестораны в ограниченном режиме. Общепиту позволили организовать прием гостей на летних верандах и террасах. Также эпидемиологические показатели в ХМАО уже второй день подряд соответствуют требованиям к переходу на следующий этап снятия карантинных мер.