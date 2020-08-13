У экс-игрока «Урала» в ночном клубе украли часы за 26 млн рублей

Ограбление произошло, когда Смолов гулял с друзьями после матча Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У бывшего игрока футбольного клуба «Урал» Федора Смолова украли часы за 300 тысяч евро (26 млн рублей по курсу на 13 августа). Об этом сообщает испанское издание El Caso.

«Ограбление произошло в ночном клубе Барселоны. В жалобе говорится, что часы, которые были украдены, стоили почти 300 000 евро», — передает издание. Ограбление произошло, когда Смолов, выступавший в прошлом сезоне за испанскую «Сельту», гулял с друзьями после матча с «Эспаньолом». Компанию ему составляли теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов. Спортсменов окружили, потребовав снять дорогие часы. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий о случившемся у Федора Смолова и его представителя.

Федор Смолов, принадлежащий московскому «Локомотиву», в сезоне 2019-2020 играл за «Сельту». Он стал восьмым российским футболистом, которому удалось отличиться в матчах и с «Реалом», и с «Барселоной», передает RT. В «Урале» Федор Смолов играл в 2014—2015-х годах

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