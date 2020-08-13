Результаты выборов в Минске, опубликованные ЦИК, говорят о том, что власть пытается успокоить население. Однако это не даст никаких результатов, из-за чего в стране хотят ввести систему двоевластия. Такой информацией в беседе с URA.RU поделился генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал новые результаты президентских выборов по Минску — согласно ним, противник Лукашенко Светлана Тихановская набрала 14,92%, а сам Лукашенко якобы набрал 64,49%, передает RT.
«Красивые цифры в 80%, которые он нарисовал изначально, сами его и делегимитизировали. Теперь они пытаются задним числом показать честность выборов, потому что понимают, что если на улицы выходят сотни тысяч людей — значит, рейтинг у оппозиции есть. Но эти торги ни к чему не приведут», — заявил URA.RU Гращенков.
Чтобы разрешить ситуацию в стране, минская политэлита рассматривает вариант введения двоевластия, рассказал политолог. «Правительство рассматривает так называемый южноамериканский сценарий — введение двухконтурного правления, чтобы нормализовать ситуацию и подготовиться к следующим выборам. Будет два президента — останется Лукашенко и либо Тихановская, либо кто-то другой. Диктаторская власть будет все еще контролировать какие-то процессы, а новая сможет формировать параллельные контуры. Такой лайтовый вариант, чтобы пережить переходный период», — заключил Гращенко.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80%, его оппонент Светлана Тихоновская — около 10%. Однако независимые экзитполы показали обратный результат — около 80% граждан проголосовали за Тихановскую. Страну захлестнули протесты и забастовки, жестоко подавляющиеся силовиками.
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