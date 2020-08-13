Ипотечная ставка в России упадет до исторического минимума

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За 2020 год льготной ипотекой воспользовались 200 тысяч семей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка снизится до исторического минимума — ниже 8%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, изначально достичь такого результата планировалось только к 2024 году, но темпы удалось ускорить за счет введения льготных ипотечных программ.

«Правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые влияют на ввод жилья. Это — льготная ипотека под 6,5%, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей семьям с третьим ребенком. С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей», — подчеркнул замглавы правительства РФ.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке. Вместо 20% люди могут внести 15%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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