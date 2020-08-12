Учебный год в элитном районе Кургана под угрозой срыва

Школа №11 — единственная в микрорайоне Шевелевка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане к началу учебного года не успеют отремонтировать школу №11 в микрорайоне Шевелевка, который считается элитным. О проблемах с ремонтом сообщил председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

«Новый аукцион объявили в мае, выиграл его подрядчик из Екатеринбурга, который обещал закончить капитальный ремонт школы к 20 августа. Но к сожалению, в основном по объективным причинам, сделать этого не сможет», — цитирует Фролова пресс-служба облдумы. В январе, когда начались работы, контракт на ремонт выиграл другой подрядчик, но он отказался выполнять условия договора.

Ученики школы №11, которая является единственной в микрорайоне, начнут новый учебный год в других образовательных учреждениях. «Мы всех родителей оповестим, где дети будут учиться, в какую смену, когда мы будем выдавать учебники, проводить собрания», — рассказала директор школы Венера Быкова. «Сейчас прилагаются все усилия, чтобы в кратчайшие сроки ремонт завершить. Вторую четверть дети уже должны начать в отремонтированной школе», — добавил Фролов.

Из-за капитального ремонта более 800 учеников школы №11 и их педагогов в январе отправили в другие образовательные учреждения. Стоимость работ оценивали в 50 миллионов рублей.