В ЦПКиО Кургана на новом асфальте появилась лужа шириной в тротуар. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись».
«После каждого дождя на новой дороге образуется озеро, которое мешает прогулкам и занятиям спортом», — написал горожанин. Он попросил исправить ситуацию.
Курганцу ответили представители городской администрации. «В настоящее время с подрядной организацией ООО „Паруйр строй“ ведется работа по принуждению к исполнению гарантийных обязательств», — объяснили представители мэрии.
В 2019 году, впервые за 50 лет существования, в ЦПКиО Кургана начался капитальный ремонт. В июле городские власти предложили курганцам выбрать, как будет выглядеть центральная аллея. Помимо парка, был обновлен пляж «Бабьи пески», который находится возле ЦПКиО.
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