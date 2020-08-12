Ремонт в ЦПКиО продолжается второй год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЦПКиО Кургана на новом асфальте появилась лужа шириной в тротуар. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись».

«После каждого дождя на новой дороге образуется озеро, которое мешает прогулкам и занятиям спортом», — написал горожанин. Он попросил исправить ситуацию.

Курганцу ответили представители городской администрации. «В настоящее время с подрядной организацией ООО „Паруйр строй“ ведется работа по принуждению к исполнению гарантийных обязательств», — объяснили представители мэрии.

В 2019 году, впервые за 50 лет существования, в ЦПКиО Кургана начался капитальный ремонт. В июле городские власти предложили курганцам выбрать, как будет выглядеть центральная аллея. Помимо парка, был обновлен пляж «Бабьи пески», который находится возле ЦПКиО.

После дождя на новом асфальте появилась огромная лужа Фото: портал «Обратись»