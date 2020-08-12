В ЯНАО предупредили о защите от COVID во время школьных линеек

Учащимся и педагогам придется соблюдать ряд ограничений Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Линейки 1 сентября в школах ЯНАО пройдут с повышенными мерами предосторожности из-за опасности распространения коронавируса, сообщает окружной департамент образования. Согласно требованиям Роспотребнадзора, установленным до конца года, на линейках будет соблюдаться масочный режим, а у участников — измеряться температура.

«1 сентября для системы образования всегда праздник, и таким он должен оставаться и в этом году. Но этот праздник должен пройти с учетом ограничений, которые существуют в стране, и требований, которые утверждены Роспотребнадзором», — сообщается на сайте депобразования ЯНАО. Таким образом в ведомстве еще раз подтвердили: учеба в школах округа начнется в обычном режиме форме.

По требованиям санитарных врачей, школьники и педагоги на линейки должны будут выходить по одному, на входе у них будет измеряться температура, а руки обрабатываться антисептиком. По возможности должна будет соблюдаться и дистанция в 1,5 метра, а взрослым необходимо быть в масках.

Также Роспотребнадзор требует, чтобы за каждым классом был закреплен отдельный кабинет, в котором будут санитайзеры и средства для дезинфекции помещений. Занятия физической культурой рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Ранее об отмене дистанционного обучения в ЯНАО заявил губернатор Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, учебный год для школьников начнется 1 сентября в обычном режиме, кроме того торжественные линейки в День знаний возможны.