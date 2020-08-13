Премьер Михаил Мишустин шесть дней работает на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин готовит личные правки в нацпрограмму развития Дальнего Востока, создание которой около года курирует полпред ДФО Юрий Трутнев. URA.RU накануне прогнозировало участие премьера в корректировке документа, 13 августа это подтвердил telegram-канал «Другой Беляков», который, как считается, ведут сотрудники пресс-службы Мишустина.

Описывая список мероприятий, которые премьер запланировал провести во время шестидневной поездки по Дальнему Востокку, паблик сообщил о готовящейся встрече политика с местными жителями. «Премьер хочет услышать от них предложения по включению в программу развития Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Подготовка нацпрограммы, которая описывает механизмы ускоренного социально-экономического развития регионов ДФО, началась в 2019 году. Но в конце июня 2020 года Юрий Трутнев сообщил об отправке программы на корректировку из-за кризиса. Президент Владимир Путин поручил утвердить программу в трехмесячный срок.

Политолог и экономист Никита Масленников считает, что Мишустину важно принять личное участие в доработке документа. «Для него это первая программа регионального развития, в которой обновленное правительство должно определить свои новые принципиальные подходы. Плюс программа должна иметь точки соприкосновения и с национальным планом по восстановлению экономики», — пояснил он. При этом политические эксперты ранее сообщали URA.RU о том, что вмешательство Мишустина в содержание нацпрограммы ослабит влияние Юрия Трутнева в регионе, так как снижает его контроль над потоками ресурсов.

Журналист URA.RU 12 августа отправил в пресс-службу правительства запрос о корректировках нацпрограммы. Ответ пока не поступил.

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