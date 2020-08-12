ХМАО вошел в список регионов, которые сэкономят на питании детей

С нового учебного года каждый ученик начальной школы будет питаться бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все ученики начальных классов в ХМАО будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. При этом Ханты-Мансийский автономный округ вошел в список регионов, которые получат федеральную субсидию на эти цели. Это позволит региону сэкономить существенную сумму. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Буквально сегодня нам выделены средства федерального бюджета на эти цели, так что кормить начальную школу мы будем на условиях софинансирования», — рассказал журналисту URA.RU Дренин.

Чиновник добавил, что в региональном бюджете на питание школьников еще в начале года запланировали порядка 385 млн рублей. Теперь, когда из бюджета Российской Федерации ХМАО получил около 80 млн, часть региональных затрат удалось возместить. Горячим питанием по федеральной программе будут обеспечены почти 65 тысяч учеников. Учитывая вложения муниципалитетов, дети будут питаться (по ценам оптовых закупок) на 103 рубля в день.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список регионов, которые оказались не готовы к получению федеральной субсидии, так как у Роспотребнадзора были определенные претензии. Но уже тогда источник агентства в региональном правительстве сообщил, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.