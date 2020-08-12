День знаний для школьников в Перми пройдет по-новому

Школьные линейки проведут не для всех учеников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Перми решено отказаться от проведения традиционных линеек 1 сентября. Исключение сделают только для учеников 1 и 11 классов. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Дмитрий Самойлов.

«Хочется, чтобы у школьников в День знаний все-таки было праздничное настроение. Торжественные линейки 1 сентября будут у первоклассников и выпускников. У остальных классов праздничные мероприятия пройдут непосредственно в кабинетах», — написал Самойлов.

Мэр Перми отметил также, что из-за эпидемиологической ситуации, особый акцент в этом учебном году сделан на соблюдении санитарных мер. Обязательным является наличие в школах бесконтактных термометров, бактерицидных рециркуляторов и антисептиков.

Запас дезинфицирующих средств будет пополняться ежемесячно, а обработку помещений будут проводить перед каждой сменой. От массовых мероприятий пока придется отказаться, пояснил Самойлов. В этом учебном году свои двери откроют 172 пермские школы. Их приемная кампания к началу учебного года, по словам главы Перми, завершена.

В начале апреля пермские школы из-за угрозы распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. URA.RU также рассказывало о том, что родители школьников Перми были готовы устроить протест в случае начала учебного года в удаленном формате.