12 августа 2020

День знаний для школьников в Перми пройдет по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, первый звонок, первоклассник, первый класс, первоклашка, 1 сентября
Школьные линейки проведут не для всех учеников Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школах Перми решено отказаться от проведения традиционных линеек 1 сентября. Исключение сделают только для учеников 1 и 11 классов. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Дмитрий Самойлов.

«Хочется, чтобы у школьников в День знаний все-таки было праздничное настроение. Торжественные линейки 1 сентября будут у первоклассников и выпускников. У остальных классов праздничные мероприятия пройдут непосредственно в кабинетах», — написал Самойлов.

Мэр Перми отметил также, что из-за эпидемиологической ситуации, особый акцент в этом учебном году сделан на соблюдении санитарных мер. Обязательным является наличие в школах бесконтактных термометров, бактерицидных рециркуляторов и антисептиков.

Запас дезинфицирующих средств будет пополняться ежемесячно, а обработку помещений будут проводить перед каждой сменой. От массовых мероприятий пока придется отказаться, пояснил Самойлов. В этом учебном году свои двери откроют 172 пермские школы. Их приемная кампания к началу учебного года, по словам главы Перми, завершена.

В начале апреля пермские школы из-за угрозы распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. URA.RU также рассказывало о том, что родители школьников Перми были готовы устроить протест в случае начала учебного года в удаленном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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