Родители пермских школьников готовы выйти на улицы из-за дистанта

Родители пермских школьников не хотят переходить на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае родители готовы выйти на улицу, протестуя против дистанционной формы обучения детей. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала руководитель общественного родительского движения «Защитим права наших детей» Людмила Елтышева. В конце июня стало известно, что в ряде российских регионов, в том числе Пермском крае, будет проводиться эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС).

«Многие родители ко мне обращаются, высказывают обеспокоенность по поводу возможного перехода на дистант, некоторые готовы даже выйти на улицу — протестовать. Педагоги — из музыкальной школы, начальных классов — обеспокоены ухудшением зрения, поскольку на дистанте им приходится долго работать у компьютера, а потом еще проверять домашние задания», — пояснила Елтышева.

В то же время общественница признала, что если эпидситуация в крае не улучшится, то начало учебного года в дистанционном формате неизбежно. В Очерском районе Пермского края родительский комитет школ призывает жителей остановить эксперимент по внедрению ЦОС (частью которого является дистанционное обучение), оставив соответствующий отзыв на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. По их мнению, влияние современных цифровых технологий может негативно сказаться на психофизиологическом состоянии детей.

Министерство образования Пермского края ранее сообщало, что проект ЦОС позволит школам и техникумам закупить новое оборудование и подготовиться к дистанционному образованию, «когда в нем возникнет необходимость». URA.RU рассказывало, что из-за распространения коронавируса школы, техникумы и вузы в Пермском крае с начала апреля перешли на дистанционное обучение. Проводившие онлайн-уроки во время самоизоляции учителя получили дополнительные выплаты.