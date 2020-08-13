Силуанов назвал госдолг России безопасным

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XXVIII съезд партии
Госдолг России вырос из-за пандемии, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Размер госдолга РФ увеличился из-за пандемии коронавируса, однако все еще является безопасным. С таким заявлением выступил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП», — цитирует Силуанова информационное агентство RNS. По словам министра, российский госдолг — один из самых небольших в мире.

Госдолг увеличился, так как государству нужно было оказать поддержку гражданам и бизнесу в период действия ограничений, отметил Силуанов. При этом поступления в бюджет РФ сократились из-за падения цен на нефть и сокращения предпринимательской активности, добавил министр. По прогнозам МВФ, за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентных пункта и достигнет 101,5% глобального ВВП, что является максимумом за историю, заключил Силуанов.

Ранее сообщалось, что госдолг России вновь стал положительным. По состоянию на 1 июля он составлял 1,55 триллиона рублей. Экономист Антон Шабанов спрогнозировал скорый рост цен. По его словам, к подорожанию приведет рост инфляции, которая вырастет из-за увеличившегося госдолга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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