Силуанов назвал госдолг России безопасным

Размер госдолга РФ увеличился из-за пандемии коронавируса, однако все еще является безопасным. С таким заявлением выступил министр финансов страны Антон Силуанов.
«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП», — цитирует Силуанова информационное агентство
Госдолг увеличился, так как государству нужно было оказать поддержку гражданам и бизнесу в период действия ограничений, отметил Силуанов. При этом поступления в бюджет РФ сократились из-за падения цен на нефть и сокращения предпринимательской активности, добавил министр. По прогнозам МВФ, за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентных пункта и достигнет 101,5% глобального ВВП, что является максимумом за историю, заключил Силуанов.
Ранее сообщалось, что госдолг России вновь стал положительным. По состоянию на 1 июля он составлял 1,55 триллиона рублей. Экономист Антон Шабанов спрогнозировал скорый рост цен. По его словам, к подорожанию приведет рост инфляции, которая вырастет из-за увеличившегося госдолга.
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