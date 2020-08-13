Ферма выпускает 400 тонн мяса в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Один из крупнейших животноводческих комплексов ХМАО — семейная ферма «Сайгатина» выставлена на продажу. Эту информацию URA.RU подтвердил ее владелец Элмаддин Пириев.

Объявление о продаже опубликовано на сайте Авито. Там указано, что автоматизированный агрокомплекс на 2,5 тысячи голов продается за 100 миллионов рублей. Все постройки расположены на полутора гектарах, которые находятся в собственности.

Сам Пириев в разговоре с журналистом агентства сообщил, что продает ферму из-за финансовых трудностей. «Раньше ставка субсидирования была нормальная, я взял много кредитов и вложил в стройку. А в прошлом году ее урезали на 40 процентов, и теперь я не могу справиться со всеми долгами», — рассказал Пириев.

Он также добавил, что его коллеги обращались с этими же вопросами в адрес региональных властей, что не повлекло за собой никаких изменений. «Если я не продам бизнес до конца года, то законсервирую его, тогда округ не будет получать 400 тонн свинины в месяц», — подытожил фермер. В окружное правительство был отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что во время июньской встречи губернатора ХМАО Натальи Комаровой с российским президентом Владимиром Путиным, глава государства отметил стоящие перед окружными властями задачи: развитие сельского хозяйства и расселение аварийного жилья.