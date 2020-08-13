Тюменская порнозвезда рассказала, кто станет ее мужем

Лола Тейлор призналась, что устала жить одна в четырехэтажном доме Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) готова выйти замуж за обеспеченного мужчину, готового на свободные отношения. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. 27-летняя Тейлор добавила, что сейчас находится в поиске жениха, потому что устала от одиночества.

«Я всего добилась сама и мне рядом нужен такой же мужчина. Замуж за нищего, который ничего в этой жизни не добился и не хочет добиваться, я не пойду. У меня есть четырехэтажный дом, есть хорошая машина, есть дело, которое приносит неплохие деньги. Я невеста с хорошим приданым. Но готова на брак только при условии свободных отношений», — заявила Тейлор корреспонденту агентства.

Она отметила, что сейчас достойных кандидатов на роль потенциального мужа не видит. Тейлор пояснила, что не очень из-за этого расстраивается, потому что на это нет времени: у тюменки много работы, не связанной с порноиндустрией.

Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что она покинула индустрию кино для взрослых, но готова вернуться к съемкам если ей поступят интересные предложения на этот счет.