Пациентов с коронавирусом предложили облучить радиацией

Радиация способна на 20% снизить смертность от пневмонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус можно лечить с помощью радиотерапии. Об этом заявили ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде и сотрудники Института рака Университета Эмори.

«Пневмония возникает как иммунный ответ на инфекцию, когда альвеолы ??воспаляются и выделяют жидкость, нарушая функцию газообмена. При вирусной инфекции для синтеза провоспалительных цитокинов и хемокинов запускаются иммунные клетки. Накопленные данные указывают на противовоспалительный эффект, вызванный низкими дозами радиации», — передают «Известия» слова ученых.

Отмечается, что низкие дозы рентгеновских лучей способны на 20% снижать смертность от пневмонии, а острая фаза болезни может быть сокращена вдвое. В рамках исследований лучевой терапии подвергались 10 пациентов. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня. Те, кто лечились классическим способом, поправлялись лишь за 12. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней вместо 20. Ученые подчеркивают, что лучевую терапию хорошо переносят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее американские и корейские ученые предложили лечить COVID-19 с помощью морских водорослей. Исследователи обнаружили, что экстракт из водорослей по антивирусному действию значительно превзошел «Ремдесивир». При этом главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин — разжижитель крови.

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