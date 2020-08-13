В одной из школ области введут дистанционное обучение
В области ослабляют карантинные меры — депутат из Шадринска через суд оспорил права на участие в выборах — в школе введут дистант — чиновницу задержали за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
Бани и сауны начали работу
- В Курганской области с 13 августа разрешена работа бань и саун. Об ослаблении карантина сообщил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.
Скандального депутата гордумы Шадринска могут допустить до выборов
- Райсуд Шадринска признал незаконным отстранение от выборов депутата Шадринской гордумы Анатолия Черных. Избирком при этом собирается оспорить решение.
В одной из школ области введут дистанционное обучение
- Часть классов в Звериноголовской школе с 1 сентября переведут на дистанционное обучение, так как в учебном заведении проводят капремонт, который не успели завершить в срок.
Чиновницу обвинили в коррупции
- И. о. главы города Щучье Оксану Чуйкову, задержали 13 августа по обвинению финансовых махинациях. По версии следователей, она незаконно выписывала премии сотрудникам мэрии.
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