13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 14 августа. В регионе открылись бани и сауны, скандального депутата допустят на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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В одной из школ области введут дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области ослабляют карантинные меры — депутат из Шадринска через суд оспорил права на участие в выборах — в школе введут дистант — чиновницу задержали за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Бани и сауны начали работу

Скандального депутата гордумы Шадринска могут допустить до выборов

В одной из школ области введут дистанционное обучение

Чиновницу обвинили в коррупции

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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