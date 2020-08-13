В одной из школ области введут дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В области ослабляют карантинные меры — депутат из Шадринска через суд оспорил права на участие в выборах — в школе введут дистант — чиновницу задержали за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Бани и сауны начали работу

В Курганской области с 13 августа разрешена работа бань и саун. Об ослаблении карантина сообщил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.



Скандального депутата гордумы Шадринска могут допустить до выборов

Райсуд Шадринска признал незаконным отстранение от выборов депутата Шадринской гордумы Анатолия Черных. Избирком при этом собирается оспорить решение.



В одной из школ области введут дистанционное обучение

Часть классов в Звериноголовской школе с 1 сентября переведут на дистанционное обучение, так как в учебном заведении проводят капремонт, который не успели завершить в срок.



Чиновницу обвинили в коррупции

И. о. главы города Щучье Оксану Чуйкову, задержали 13 августа по обвинению финансовых махинациях. По версии следователей, она незаконно выписывала премии сотрудникам мэрии.